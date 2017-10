Alicja Gescinska is nipte winnares van Vlaamse Debuutprijs 2017

De Pools-Vlaamse filosofe, schrijfster en reportagemaakster Alicja Gescinska (°1981) is met haar roman Een soort van liefde de verrassende laureate van de Debuutprijs van Boek.be. Ze haalde het nipt van Matthias M.R. Declercq. De onderscheiding bekroont jaarlijks het beste Nederlandstalige prozadebuut van een Vlaamse auteur.

Gescinska ontvangt 6.200 euro voor Een soort van liefde, haar in 2016 bij De Bezige Bij verschenen debuutroman. “Zonder al te veel sentimentaliteit weet ze de alledaagse pijn van het zijn te vatten”, aldus het juryrapport. Een soort van liefde vertelt “over een moeilijke liefde tussen vader en dochter, en van een onverhoedse liefde tussen een oudere professor en een jonge studente”.

De roman ontving gemengde kritieken en moest her en der het verwijt van schoonschrijverij incasseren. Met veel omhaal van woorden laat Gescinska twee plotlijnen met elkaar interfereren. Herinneringen en reminiscenties nemen al snel het commando over. Een soort van liefde bevat breed uitwaaierende gedachtespinsels over de ambivalentie van de liefde, opspelende schuldgevoelens, vrijheidsdrang en esthetiek. Gescinska, die op haar zevende vanuit Warschau met haar familie naar België verhuisde, krijgt de prijs uitgereikt bij de officiële opening van de Antwerpse Boekenbeurs op 28 oktober.

Niet unaniem

Share 'Ik had dit totaal niet meer verwacht, mijn boek is al ruim een jaar geleden verschenen. Maar ik vind het mooi dat ik uit deze lichting met een pak sterke collega-debutanten ben uitverkoren' Volgens juryvoorzitster en Knack-redacteur Ann Peuteman spande het erom in de laatste ronde en was de keuze niet unaniem. Gescinska haalde het uiteindelijk met drie stemmen tegen twee van Matthias M.R. Declercq met zijn succesvolle wielerroman De val. Verrassend genoeg werd Lize Spit met Het smelt al eerder van tafel geveegd. Peuteman benadrukte nog dat het “een goed debuutjaar” was “met veel potentieel” tussen de achttien inzendingen. “Ik zag veel auteurs waarvan ik graag het tweede en derde boek wil lezen.” Met ook nog prozadebutanten als Heleen Debruyne (De plantrekkers), Hans Bogaert (Echo), Katrijn van Bouwel (De muze en het meisje) en Kristof De Muynck (Kopvoeter) lijkt er voorzichtig een nieuwe lichting op te staan.

Gescinska reageert uitbundig op de onderscheiding: “Ik had dit totaal niet meer verwacht, mijn boek is al ruim een jaar geleden verschenen. Maar ik vind het mooi dat ik uit deze lichting met een pak sterke collega-debutanten ben uitverkoren.” Een soort van liefde deed het intussen lang niet slecht in de boekhandel. “Momenteel is er een vijfde druk ingezet”, zegt ze, “en het boek heeft via mond-aan mondreclame langzaam een stevig publiek gevonden.”

Blauwdruk

Ondanks al haar diverse (media)bezigheden waaronder het gesmaakte Canvasprogramma Wanderlust benadrukt Gescinska dat “schrijven de kern is en blijft”: “Ook mijn filosofische werk komt voort uit de drang om meer van de wereld te begrijpen. Ik heb altijd een boon gehad voor filosofen die literatuur en filosofie wisten te combineren zoals Camus, Sartre of De Beauvoir. Als ik aan mijn bureau ga zitten, heb ik een blauwdruk voor ogen. Maar de ontdekking van jezelf als schrijver gebeurt toch op papier, gaandeweg, net als het polijsten van je stijl of het uitdiepen van je personages. Ik ben altijd bezig met mijn teksten, ook als ik aardappelen aan het schillen ben of de veters van mijn kinderen strik. Ik ben een meester in deadlines. Maar ik besef wel: een roman moet je tijd gunnen.”

Haar tweede roman nadert intussen wel zijn voltooiing. Of de druk nu hoger wordt? “Nee”, zegt ze. “Ik leg vooral mezelf hoge verwachtingen op.” Naast voorzitter Ann Peuteman bestond de jury uit Fien Sabbe, Bart Keunen, Jan Bergen en Johanna Spaey. Op 12 oktober is nog een andere debuutprijs op komst , dan wordt op Het Betere Boek de winnaar van De Bronzen Uil bekendgemaakt.