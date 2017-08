'Zelfs met een succesreeks wordt een stripauteur niet rijk'

Welk taboe in de strip nog niet behandeld was, vroeg de grote baas van Casterman in Frankrijk aan scenariste Valérie Mangin. Haar antwoord kwam in de vorm van het thriller-tweeluik De roofdierenclub, waarvan deze week het slot verschijnt. Daarin komen een arme schoorsteenveger en een rijkeluisdochter er achter dat hooggeplaatste mannen uit het Londen van 1865 samentroepen in een club waar kinderen uit de achterbuurten worden opgediend als fijne vleeswaren. “In eerste instantie schreef ze sciencefiction voor me, maar dat werd niets,” grijnst Dupré. “Haar man, de bekende sf-tekenaar Denis Bajram, liet me weten dat mijn schetsen niet geloofwaardig genoeg waren. Ik moest hem gelijk geven. Haar volgende scenario situeerde ze in het Victoriaanse tijdperk, en dat lag me stukken beter.