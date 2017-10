'Oorsprong' van Dan Brown lijkt geschreven voor een Amerikaans publiek dat denkt dat België de hoofdstad van Europa is

Robert Langdon is uitgenodigd om in het Guggenheim Museum in Bilbao een wereldschokkende lezing bij te wonen. Een ex-student van hem, de inmiddels wereldvermaarde futuroloog en specialist speltheorie en computermodellen Edmond Kirsch zal een live gestreamde voordracht geven waarin de twee grootste mysteries van het bestaan opgelost worden: waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. Omdat Langdon Kirsch tijdens zijn denk- en schrijfproces heeft geholpen, is hij de eregast.