"Hij was roze en doorschijnend en piepklein, maar er mankeerde niets aan": schrijfster Ariel Levy over het plotse verlies van haar baby

"Je krijgt wel een andere.” (Levy: “Nee, ik wil dié!”)

“Alles gebeurt om een reden.” (Levy: “Ja, we gaan allemaal dood.”)

“Ik heb ook een miskraam gehad.” (Levy: “Hij leefde!”)

Er zijn veel redenen waarom De regels gelden niet een plek verdient in de stapel vakantielectuur, maar dan weet u dit alvast. Hoe The New Yorker-journaliste Ariel Levy betekenis geeft aan verlies, en op hetzelfde moment brandhout maakt van alle dooddoeners die we elkaar toewerpen als we worden geconfronteerd met andermans verlies, dwingt diep respect af.