'Het monster van Essex': over liefde in tijden van angst

De enige die echt treurde om de dood van Michael Seaborne was zijn hond. Michael was een laat-negentiende-eeuwse Londense welgestelde burger met een vrouw en een zoon, maar zoals hij zijn hond streelde, streelde hij zijn Cora nooit. Michael had Cora in feite altijd genegeerd, dus toen hij aan keelkanker stierf voelde zij vooral opluchting en affectie voor Luke Garrett, de dokter die hem tijdens zijn laatste maanden had begeleid. “Eerst hier, dan weg, eerst wel, dan niet”, zingt haar zoon Francis wanneer hij de ochtend van de begrafenis de trap afkomt.