'Het bos': op wandel doorheen de Eifel

Wanneer een jeugdmedewerker van de Duitse dienst voor bosbeheer tijdens een spelletje naar de naam van een boom of struik vraagt en de kinderen prompt een blaadje aftrekken en erop beginnen knabbelen weet hij het wel: die hebben les gekregen van Peter Wohlleben. Wohlleben is boswachter in de Eifel, waar hij een gebied van 1.200 hectare onder zijn hoede heeft dat hij op een zo’n natuurlijk mogelijke manier laat ontwikkelen. Wil je dat mensen enthousiast worden voor het bos, dan moet je hen ermee kennis laten maken, is zijn devies, en daarom leidt hij klassen rond en laat hij de kinderen proeven van niet-giftige planten en bomen.