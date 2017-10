'DW B' over Ivo Michiels: een ode aan de man met de schallende lach

Vijf jaar na zijn dood is het onbehaaglijk stil geworden rondom de vijf jaar geleden overleden Ivo Michiels. Het tijdschrift DW B keert met een themanummer het tij. Het eerbetoon omvat sterke teksten van onder meer Jeroen Olyslaegers en Peter Verhelst.

"Ik wil al pratend het kerkhof betreden", zo luidde het leidmotief van Ivo Michiels (8 januari 1923 - 7 oktober 2012). En dat is de godfather van de Vlaamse experimentele roman ook grotendeels gelukt. Tot kort voor zijn dood in zijn geliefde Provence-dorp Le Barroux werkte Michiels aan de roman Maya Maya, die postuum zou verschijnen en waarin hij zelfs overmoedig de opmaat naar een nieuwe cyclus zag. "Niets heeft in het werkelijke leven een begin, een midden en een einde", ordonneerde Michiels. "Ik zal blijven doen wat ik altijd gedaan heb sinds de Alfa-cyclus (1963-1979). Wat ik kan mengen, meng ik. Ik deed het al lang voordat het woord zappen bestond. Groter geheim is er niet", zo verklaarde hij in 2000 in een Knack-interview.