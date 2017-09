Zware ochtendspits: nu al 1,5 uur aanschuiven op E40 in Bertem richting Brussel

"Op onze camera's zien we wel dat het verkeer als het ware moet slalommen tussen de auto's die betrokken waren bij het ongeval", zegt Bruyninckx. "De hulpdiensten hebben de E40 een tijdje helemaal afgesloten om brokstukken op te ruimen, maar intussen kan het verkeer er weer door, zij het heel geleidelijk."



In volle ochtendspits veroorzaakt een ongeval op zo'n drukke plek dus heel wat file. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand aan om te rijden: van Hasselt naar Gent via Antwerpen, en van Luik naar Brussel via Namen.



"Wie zijn vertrek even kan uitstellen of het openbaar vervoer kan nemen, kiest beter voor een van die twee opties", aldus nog Bruyninckx.

