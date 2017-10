Zware ochtendspits door ongeval met zes wagens op Brusselse ring

De ochtendspits verloopt vanochtend erg moeizaam. Op de Brusselse binnenring moeten bestuurders vanaf Grimbergen een uur aanschuiven door een stevig ongeval waarbij zes wagens betrokken raakten. Ook de E313 richting Antwerpen was vanochtend vroeg versperd door een ongeval, maar daar is de weg intussen vrijgemaakt.

Bij een ongeval in Grimbergen op de Brusselse ring ter hoogte van de aansluiting met de A12 raakten vanochtend zes wagens betrokken. Daarbij viel een gewonde. Drie bestuurders konden hun wagen aan de kant zetten, maar de drie andere voertuigen moeten worden getakeld. Gevolg is dat alle verkeer over één rijstrook moet. Rond 7.15 uur was de verliestijd al opgelopen tot een uur. "Mensen die op de ring toekomen vanuit de richting Gent, moeten daar nog eens drie kwartier bijtellen", aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. Bestuurders blijven best weg van de plaats van het ongeval en krijgen de raad een andere route te nemen.

Lastige ochtendspits op Brusselse binnenring #R0. In Grimbergen zijn 6 auto's betrokken in botsing. Moeilijke doorgang. Al 1u filerijden. pic.twitter.com/FAj1qAhiNZ — Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) Mon Oct 16 02:00:00 CEST 2017

Ter hoogte van Ranst botsten vanochtend op E313 twee bestelwagens en een personenwagen. Het verkeer moest er over de busstrook rijden, waardoor pendelaars al vanaf Herentals-West moesten aanschuiven. Rond 7 uur werd de weg vrijgemaakt.