Zorgen? Die zijn voor morgen

Gemoedsrust. Wie streeft er niet naar in tijden waarin we het druk druk druk hebben op zowel het werk als in ons privéleven? Tijden waarin smartphones ons geen ogenblik rust gunnen. Tijden waarin we niet meer opkijken van een zoveelste aanslag om de spreekwoordelijke hoek. «Het is niet evident om het begrip gemoedsrust te definiëren, want iedereen ervaart dat lichtjes anders», zegt Elke Van Hoof, klinisch psychologe en professor aan de VUB. «Maar over het algemeen wordt het beschouwd als een combinatie van kalmte en tevredenheid. Kalmte is een emotie, terwijl tevredenheid het resultaat is van een interne evaluatie van je huidig leven tegenover je levensdoelen. Waar sta je nu en waar wil je eigenlijk naartoe? Het theoretisch model daarvoor is de piramide van Maslow, die de universele behoeften van de mens rangschikt. De mate waarin je die volgens je eigen aanvoelen bevredigd hebt, bepaalt je gemoedsrust.»

Positief verrast

Uit een online enquête bij meer dan 13.000 lezers van Het Laatste Nieuws en HLN.be blijkt dat 38% helemaal onbezorgd door het leven gaat en 34% zich af en toe zorgen maakt. 28% zegt dan weer zich (heel) veel zorgen te maken. «Ik ben positief verrast door die cijfers», reageert Van Hoof. «Het is mooi dat drie vierde niet overdreven bezorgd door het leven gaat. Al kan dat in individuele gevallen wel een probleem zijn. Als iemand zegt onbezorgd te zijn, terwijl hij al drie maanden op rij de huur van zijn appartement niet kan betalen, is dat niet om vrolijk van te worden.»



Of we meer of minder gemoedsrust hebben dan vorige generaties, valt niet te zeggen. «Sommigen vinden het tegenwoordig verleidelijk om te zeggen dat we angstiger zijn dan vroeger, maar er is heel weinig onderzoek waarop we daarvoor kunnen terugvallen», zegt professor Filip Raes, klinisch psycholoog aan de KU Leuven. «Het is niet omdat er vaker over gepraat wordt, dat het ook per se zo is.»



Wel is het moeilijker om gemoedsrust te bereiken dan pakweg tien jaar geleden. Van Hoof: «Wie gemoedsrust wil, moet zich in de eerste plaats baseren op feiten. Die kunnen voor kalmte zorgen, in tegenstelling tot meningen. En net meningen zijn vandaag de dag alomtegenwoordig. Op sociale media, maar ook bijvoorbeeld bij een extra nieuwsuitzending na een aanslag. Dan wordt er veel gespeculeerd over wat er gebeurd is, zonder dat de feiten helder zijn. Zoveel onzekerheid en geruchten hebben een negatieve impact op onze gemoedsrust.»