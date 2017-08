Zomer kwakkelt verder: nog heel de week grijs en winderig weer verwacht

Het wordt zacht met maxima tussen 21 en 23 graden in de Ardennen en de kuststreek en tussen 23 en 25 graden elders in het land. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest, meldt het KMI.



De volgende nacht schuift de regenzone het land in richting Ardennen, maar wordt daar wel minder intens. Helemaal in het zuidoosten blijft het nog droog tot de ochtend. Het is nog zacht met minima tussen 16 en 19 graden. De wind waait eerst zwak uit het zuidoosten, later ruimend naar zuid tot zuidwest en toenemend naar matig.



Morgen wordt het vaak bewolkt met soms wat regen of enkele buien. In de namiddag verschijnen er meer opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen rond 21 graden aan zee en in de Hoge Venen, en klimmen tot 24 of 25 graden in het centrum. Er waait een vrij krachtige, aan de kust zelfs een krachtige wind uit west tot zuidwest. Windstoten tot 60 km/ u zijn mogelijk. Ook vrijdag verwachten we eerst veel wolken met eventueel wat neerslag. Later worden de opklaringen breder. De maxima schommelen van 19 tot 23 graden. Het blijft vrij winderig.