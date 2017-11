Zo ziet ons openbaar vervoer er straks uit

In Vlaanderen is de auto nog altijd koning. Nog geen 3 procent van de verplaatsingen van de Vlaming gebeurt via bus of tram. De Morgen ging op zoek naar hoe we dat percentage kunnen opkrikken.

Advertentie

Als we files en andere verkeersellende willen verminderen én onze steden toegankelijk en leefbaar willen houden, moeten we dringend naar een performanter openbaar vervoer. Steden spelen hierbij een cruciale rol.

In en naar de steden zit de grootste verkeersknoop en ligt meteen ook de oplossing. De manier waarop een stad functioneert, is de afgelopen decennia fel veranderd. Het openbaar vervoer volgde amper.

En de tijd dringt. In de meeste steden daalt het aantal gebruikers van tram en bus. Dat verminderde gebruik wordt voor een stuk gecompenseerd door meer fietsen, maar evengoed door meer autogebruik.

De Morgen is het beu om in de file te staan. Daarom gingen journalisten Ann De Boeck en Cathy Galle op zoek naar knelpunten en mogelijke oplossingen. Met de focus op Antwerpen, Gent en Brussel.

Hoe krijgen we meer beweging in ons openbaar vervoer? U leest er vanaf 4 september alles over in het mobiliteitsdossier ‘Halte Stad’.

Dossier DM Video De beste video's van De Morgen verzameld. Lees alle artikels