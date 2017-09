Zeventien vluchtelingen in Antwerpen aan de slag bij dienstenchequebedrijven

Op vraag van Vorm DC, het sectoraal vormingsfonds voor de dienstenchequesector, organiseerde onder meer VDAB deze zomer een opleiding tot huishoudhulp voor erkende vluchtelingen.



Een groep vluchtelingen kreeg een taal- en beroepsopleiding van drie maanden, met bijzondere aandacht voor vaktermen. Het vormingsfonds ontwikkelde ook een set speelkaarten die de communicatie met klanten moet ondersteunen.



De zeventien vluchtelingen, onder meer uit Somalië en Rwanda, kregen vrijdag niet alleen een getuigschrift, maar ook meteen een - voorlopig deeltijds - contract van onbepaalde duur bij Het Poetsbureau, Plus Home Services of Randstad Dienstencheques. De vluchtelingen kunnen dus aan de slag, al kunnen ze ook nu nog rekenen op coaching en opvolging.



De stad Antwerpen trekt over drie jaar in totaal 1,5 miljoen euro uit voor dergelijke initiatieven. "Dit is een win-winproject. De deelnemers leren een vak en intussen leren ze op de werkvloer ook Nederlands. De integratie slaagt met het aanbieden van een volwaardig contract. Ook voor de bedrijven is dit goed omdat ze met een tekort aan poetshulpen zitten", zei schepen Van Peel. "We hopen dat het project ook bij andere bedrijven en sectoren navolging krijgt. In onder meer de grafische nijverheid, in de horeca en de bouw zijn er in de laatste twaalf maanden heel wat vacatures bijgekomen."