Zeven gewonden bij appartementsbrand in Antwerpse stationsbuurt

In Antwerpen zijn deze avond zeven gewonden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw in de Gemeentestraat, nabij het Centraal Station. Dat zegt de brandweer Zone Antwerpen. De twee appartementen op de tweede en derde verdieping zijn onbewoonbaar verklaard. Het incident zorgde ook voor hinder bij het tramverkeer.

De bewoners van het gebouw raakten allemaal op eigen kracht buiten, maar zes onder hen moesten met rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd worden, en één persoon liep brandwonden op.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar alles wijst erop dat het accidenteel was.