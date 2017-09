Zestiger uit Hechtel-Eksel riskeert celstraf voor aanranding en partnergeweld

De 59-jarige ex-partner had een gescheurde pees aan de ringvinger opgelopen. Volgens de beklaagde kampte zijn ex met woede-uitbarstingen waarna hij haar in toom moest houden. De feiten zouden zich afgespeeld hebben tussen 2009 en 2013. Volgens de advocaat van de burgerlijke partijen was de man de dominante figuur binnen het huishouden. Op vakantie was hij zijn 18-jarige geestelijk minder begaafde stiefdochter beginnen filmen, toen ze naakt was. Intussen is de vrouw 31 jaar. Het slachtoffer had hem betrapt bij het filmen. Hij had haar vanuit haar kleerkast zitten filmen.



In 2013 deed de jonge vrouw haar verhaal, ook over handtastelijkheden, tegenover een psychotherapeut. Beklaagde ontkende wel dat hij haar betast zou hebben. "Beklaagde heeft ook zijn eigenaardigheden, zoals naakt door het huis rondlopen, maar dat is niet strafbaar. Ook op vakantie bezochten ze naaktstranden. Bovendien stellen we ons vragen bij een politieman die de zaak onderzocht, en de psychotherapeut, die volgens ons zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Waarom is men nooit eerder naar de politie gestapt? Omwille van tegenstrijdige elementen en de onbetrouwbaarheid van het bewijs vragen we de vrijspraak", aldus zijn advocaat.



Het Comité P voerde een onderzoek naar de politieman, maar dat is zonder gevolg geklasseerd.