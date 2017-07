Zes personen opgepakt in onderzoek naar internationaal drugsnetwerk

Het internationale drugsnetwerk was al jaren actief in Luik en omgeving en werkte vanuit Rotterdam. In Maasmechelen hadden de criminelen een schuiladres. Volgens het onderzoek zou de drugshandel zowat 10.000 euro per dag opleveren.



Op 3 juli hield de politie een grootschalige operatie in Luik en Maasmechelen. In totaal werden negen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden zes mensen opgepakt. De agenten troffen ook 30.000 euro, 4,5 kilo heroïne en 60 gram cocaïne aan.