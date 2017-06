Zelfs klein beetje alcohol tijdens zwangerschap beïnvloedt foetus

De onderzoekers van het Murdoch Children’s Research Institute in Australië hebben 3D-portretfoto’s onderzocht van 415 baby’s van één jaar. Parallel daarmee kregen hun moeders vragen over hun alcoholgebruik net voor en tijdens hun zwangerschap. Het is namelijk geweten dat zwaar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap tot vervormingen in het gezicht leidt. Andere effecten zijn een laag geboortegewicht en een slechtere hersenontwikkeling.

Minder dan twee glazen per keer en minder dan zeven per week werd in dit onderzoek als ‘een lage alcoholconsumptie’ beschouwd.

“We ontdekten dat zelfs die minste hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van het gezicht subtiel verandert”, zegt een van de hoofdonderzoekers Evi Muggli.