Zelfrijdende auto test eerst in Antwerpen, op de ring

De stukken weg worden dit en volgend jaar klaargemaakt, zodat autonoom rijden er kan vanaf 2019 tot juni 2020. "Op het eerste zicht verandert weinig voor automoblisten", zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) in de krant. "Wie met een normale auto rijdt, kan gewoon de snelweg gebruiken."



Het betekent niet dat er vanaf 2019 auto's zonder bestuurder rond zullen rijden in Vlaanderen. "In theorie kan het", aldus Muyters. "Maar in iedere wagen zal een chauffeur zitten."



Antwerpen is samen met Lyon, de snelweg tussen Nürnberg en München, het Spaanse Vigo en de regio Rotterdam-Den Haag geselecteerd als proeftuin. Er wordt in totaal 20 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 3,4 miljoen voor Vlaanderen. Overheid en privé-partners betalen dat bedrag. "Door dit project lopen we voorop in het peloton", zegt Muyters.