Zelfmoordlijn gaat online aanbod uitbreiden

De chat van de Zelfmoordlijn 1813 is momenteel elke dag tussen 19u en 21u30 geopend, maar jongeren geven aan ook graag op andere momenten met de Zelfmoordlijn te kunnen chatten. Verder willen ze, als de chat bezet of gesloten is, alternatieven aangeboden krijgen.



"Op basis van deze resultaten, zullen we een aantal aanpassingen doen aan de chat", zegt Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ. "Zo leggen we vanuit de chatpagina de link naar andere organisaties die chathulp aanbieden, maar ook naar de zelfhulptools die binnen Zelfmoord1813 ontwikkeld werden. We verkennen ook de mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden met een groepschat of forum. Vanaf september willen we bovendien dagelijks een uur extra bereikbaar zijn via de chat. Hiervoor willen we de komende 2 jaar minstens 50 extra chatvrijwilligers opleiden. Kandidaten zijn dan ook erg welkom."



Hoge drempel

Zo'n 200 jongeren gingen in op de oproep om hun noden en verwachtingen ten aanzien van de chatdienst van de Zelfmoordlijn duidelijk te maken. Daaruit bleek onder meer dat 45 procent van de groep jongeren in het verleden zelf te kampen heeft met zelfmoordgedachten en dat ze moeilijk contact durven nemen met de Zelfmoordlijn.



"We schrokken er eigenlijk wel van dat de drempel om te chatten met de Zelfmoordlijn voor veel jongeren zo hoog ligt", aldus Pauwels. "Daarom lanceren we een animatiefilmpje dat jongeren informeert over de werking van de chat om zo de ervaren drempels zoveel mogelijk weg te werken. Met dit filmpje willen we ook duidelijk maken dat praten over zelfmoordgedachten écht werkt."



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.