Ze wijst naar haar vriendin en zegt: "Zij zal u iets vertellen. Houd u vast"

Wie in pakweg Steinebrück de Duits-Bel­gische grens oversteekt, beseft dat hij een groot, machtig land binnen­rijdt. Duitsland, dat is het buitenland. Dat geldt ook voor Frankrijk en in mindere mate voor Neder­land. Dat zie je aan de huizen, aan de verkeersborden, dat hoor je aan de taal. Dat geldt niet voor Luxemburg. We vertrekken in Houffalize, passeren Gouvy, dan het dorpje Ourthe en eindigen à l’improviste in Trois­vierges. Je denkt de Oost­kantons te naderen, op weg naar Sankt Vith, kijkt op de kaart en dan op je telefoon. Een andere operator.