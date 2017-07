Woning gaat in de vlammen op in Geraardsbergen

Bij een brand op de Oude Steenweg in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen is in de voorbije nacht een woning in de vlammen opgegaan. De drie bewoners zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ook een aanpalende woning raakte beschadigd. De brand is intussen wel onder controle. Dat meldt de burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt, op zijn Facebookpagina. Guido De Padt Om 3.28u melding uitslaande brand Oude Steenweg 59. Ook aanpalende woning 61 getroffen. Drie bewoners afgevoerd naar ziekenhuis. Situatie thans onder controle.