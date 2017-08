Windhoos beschadigt daken van drietal huizen in Gingelom

"Omdat het om laagbouwwoningen gaat, kunnen de bewoners er vermoedelijk wel nog overnachten. Van een huis is het dak in het midden volledig weggeblazen en op het dak van het huis ernaast terechtgekomen. De brandweer is volop bezig met puin te ruimen en de daken terug dicht te leggen", zegt burgemeester Lismont.



"Even verderop in het dorp was er ook nog schade aan de daken van andere huizen. De muur van een oude boerderij ging ook tegen de grond. Het duurde slechts enkele minuten. Als bij wonder bleef een oude boom langs een getroffen woning staan", klinkt het.



De brandweerkorpsen van Sint-Truiden en Hasselt gingen ter plaatse om de getroffen bewoners te helpen. De brandweer ontving een tiental meldingen nadat de windhoos over de streek was getrokken.