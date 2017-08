Wilde dader zichzelf laten doodschieten?

Bewakingscamera's op de Emile Jacqmainlaan hebben het incident van A tot Z gefilmd. In het kort samengevat: drie militairen staan op de stoep als ineens een man achter hun rug komt aangelopen. Hij spurt recht op hen af en valt hen - nog altijd in de rug - aan met een mes. Hij schreeuwt. "Allahu akbar - Allah is groot", zeggen zij die het kunnen hebben gehoord. Een militair probeert de man in eerste instantie weg te jagen met een matrak.