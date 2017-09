Wil je graag een gepersonaliseerde nummerplaat? Prijs wordt opnieuw 1.000 euro

"In december 2015 werd de prijs voor een gepersonaliseerde kentekenplaat verdubbeld van 1.000 naar 2.000 euro", licht minister Bellot toe. "Sindsdien hebben we een duidelijke terugval van het aantal aanvragen voor dergelijke nummerplaten vastgesteld, hoewel de belangstelling er niet minder op was geworden."



Voor de prijsverhoging schommelde het aantal aanvragen tussen de 360 en de 740 per maand. Vanaf december 2015 schommelt het tussen 100 en 200 per maand. "De hoogste piek van aanvragen in april 2014 (979 aanvragen) staat in schril contrast met de laagste piek in mei 2017 (130 aanvragen)", zegt Bellot.



"Gelet op deze vaststelling en overwegende dat de prijs wellicht één van de hinderpalen vormt voor de aanschaf van een gepersonaliseerde nummerplaat, heb ik voorgesteld om opnieuw de initiële prijs te hanteren."



In de komende maanden wordt hierover een koninklijk besluit genomen.