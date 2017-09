Weyts wil strengere controle op gsm-gebruik achter stuur: "Mensen moeten beschermd worden tegen zichzelf"

"Nu zijn er controles, maar die zijn minimaal. Mensen moeten beschermd worden tegen zichzelf, dat is vandaag nog eens pijnlijk duidelijk geworden", reageert de minister op het dodelijke ongeval. "We hebben meer politiecontrole nodig. Ik weet dat het zeer arbeidsintensief is om dit te kunnen constateren, maar we moeten het echt wel doen."

De man die vandaag om het leven kwam, reed in op een file. Omdat hij zijn gsm in de hand had, vermoedt men dat hij onoplettend was doordat hij met zijn gsm bezig was. Volgens Weyts gebeuren er nog meer ongevallen die veroorzaakt worden door gsm-gebruik, maar is dat niet altijd even duidelijk. "Daarom starten we binnenkort met een intensieve mediacampagne via alle mogelijke kanalen om gsm-gebruik uit de wagen te ontraden."