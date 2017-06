Weyts wil gratis rijbewijs via school afschaffen: "Niet de bedoeling jongeren naar de auto te leiden"

Via het project 'Rijbewijs op School' kunnen jongeren van zeventien na een lessenreeks op school gratis hun theoretisch rijexamen halen. Tot nu dus, want minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ziet meer heil in een online portaal met lespakketten voor alle leeftijden. "Het is niet de taak van de Vlaamse regering om jongeren naar de auto toe te leiden", zegt hij. "Bovendien is het idee voorbijgestreefd. Mensen halen steeds later hun rijbewijs, als ze al een stuk in de twintig zijn. Dan is dat voorlopig rij­bewijs dat ze op hun zeventiende haalden, lang verlopen en kunnen ze opnieuw beginnen", aldus de minister.



Ideologisch geïnspireerd

De oppositie is minder enthousiast. Renaat Landuyt (SP.A) noemt de maatregel ­van Weyts ideologisch geïnspireerd. "Hij wil de jongeren gewoon naar de duurdere privé sturen", zegt hij. "Dit klinkt progressief, maar is het niet. Veel mensen raken zonder auto niet op het werk. En wie de verkeersregels leert vanuit het standpunt van de auto, bouwt een grote veiligheidsmarge op."



Volgens Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en opleidingscentra, spreekt vooral ouders het gratis aspect van het 'Rijbewijs op school'-systeem aan.