Werknemer wil eigen wagen niet opgeven

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) deed een onlinebevraging bij 1.000 werknemers en 431 werkgevers. De meest in het oog springende conclusie: er is weinig eensgezindheid tussen beide groepen als het over de mobiliteit gaat.

Werkgevers blijken een stuk ‘progressiever’ te zijn. Ongeveer de helft ziet het gebruik van carpooling en carsharing in de toekomst toenemen. Een meerderheid is ook voor de invoering van een slimme kilometerheffing, die het verbruik van een wagen belast in plaats van het bezit ervan.

Werknemers reageren veeleer conservatief. Slechts 14 procent ziet het gebruik van de eigen wagen in de komende vijf jaar dalen.