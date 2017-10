Wereldmeisjesdag: "Meisjes voelen zich ook in België gediscrimineerd"

Meisjes voelen zich ook in ons land gediscrimineerd. Dat blijkt uit een opiniepeiling bij Belgische meisjes en jongens tussen 15 en 24 jaar, die Plan International samen met onderzoeksbureau Dedicated organiseerde bij een staal van ongeveer 500 Belgische jongeren. Wat oplossingen voor het probleem betreft, pleiten de ondervraagde jongeren voor meer lessen op school over gelijke kansen voor meisjes en jongens.

Plan International België werkt al jaren aan een betere toekomst voor meisjes in ontwikkelingslanden. Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, genitale verminking, geen toegang tot onderwijs: de uitdagingen zijn enorm. Maar volgens de ngo moet er ook in België iets veranderen. Dat blijkt uit een enquête die Plan International in ons land liet uitvoeren. Jongens en meisjes zijn het erover eens dat vooral meisjes te maken krijgen met intimidatie op straat. Een op de vier meisjes wordt "vaak" of "zeer vaak" nagefloten of nageroepen. Bijna een op de zeven meisjes (13 procent) zegt zelfs "vaak" of "zeer vaak" te worden geconfronteerd met ongewenste aanrakingen op openbare plaatsen.

Alleen uitgaan

Alleen uitgaan 's avonds is geen optie voor twee op de drie meisjes. Onder de jongens is dat voor een op de drie het geval. Ook huishoudelijke taken worden nog niet gelijk verdeeld. Zesentachtig procent van de bevraagde jongeren zegt dat meisjes vaker de was doen en strijken, 74 procent zegt dat meisjes vaker poetsen en 56 procent zegt dat meisjes vaker de vaat doen.

Studierichting

Een studierichting kiezen is blijkbaar ook niet hetzelfde voor meisjes als voor jongens. Veertien procent van de jongens en 22 procent van de meisjes ondervinden tijdens hun schoolcarrière druk om een bepaalde richting te kiezen omdat ze een jongen of een meisje zijn. Bij jongens komt die invloed in de eerste plaats van hun vader (46 procent, bij meisjes 30 procent). Meisjes worden vooral beïnvloed door iemand uit de schoolomgeving (51 procent, bij jongens 28 procent).

Arbeidsmarkt

Meisjes zijn zich meer bewust van discriminatie van meisjes op de arbeidsmarkt dan jongens. Een op de drie meisjes zet die vorm van discriminatie in haar top drie, ten opzichte van een op de zes jongens.