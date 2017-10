Werd lichaam van Ronald Vandereycken (53) uit Genk gedumpt in Nederland? Politie verspreidt nieuw opsporingsbericht

De Belgische politie heeft vandaag een nieuw opsporingsbericht verspreid in het onderzoek naar de dood van de 53-jarige Ronald Vandereycken uit Genk. De 53-jarige Marc C. uit Bilzen zit sinds eind juni in hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning.

De Peugeot 207 van het slachtoffer werd op 27 juli dit jaar in Gellik (Lanaken) al uit het Albertkanaal gehaald. Politie en gerecht houden er rekening mee dat het lichaam van Vandereycken in Nederland gedumpt of begraven is. De Limburgse onderzoeksrechter wil weten of mensen Marc C. of de Peugeot van Vandereycken in de ruime omgeving van Maastricht hebben opgemerkt.

Vandereycken werd zaterdag 3 juni rond 12.45 uur voor de laatste keer gezien in de buurt van apotheek De Voorzorg in het centrum van Genk. Ronald verplaatste zich met een lichtgrijze Peugeot 207. De wagen werd zondag 4 juni nog in verdachte omstandigheden gezien in de Louis Paul Boonstraat in Gellik (Lanaken), in de omgeving van de Kompveldstraat en de Wijerdijk in Gellik. Het voertuig werd in de buurt van de brug aan de Kompveldstraat aangetroffen zonder het lichaam van de vermiste persoon.

Eind juni belandde de 53-jarige Bilzenaar Marc C. in de cel voor de verdwijning van Vandereycken. Vandaag werd een nieuwe specifieke oproep gedaan aan de bevolking van de grensstreek in Belgisch- en Nederlands-Limburg, meer bepaald aan de mensen in Maastricht. Personen, die verdachte Marc C. of de Peugeot 207 in de maand juni 2017 gezien hebben in de ruime omgeving van het kanaal in Maastricht, worden verzocht contact op te nemen met de speurders. Ook alle andere nuttige informatie is welkom. Tips kunnen per mail via het adres opsporingen@police.belgium.eu bezorgd worden of telefonisch via het gratis nummer 0800 - 30300 vanuit België of vanuit Nederland via het nummer +32 2 5544488 (betalend).