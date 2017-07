Welzijnswerkers slaan alarm: "Jongeren met een trauma stop je niet in een cel"

"Een meisje vertelde mij alle namen van de politiemannen van de nachtcel. Ze vond ze zo lief omdat ze ‘altijd’ broodjes brachten en goed voor haar zorgden. Ik vroeg haar hoe het kon dat ze die allemaal bij naam kende. Toen bleek dat ze al zes verschillende nachten in de cel had geslapen”, vertelt Saskia Van Nieuwenhove. De journalis­te zet zich al jaren in voor de rechten van jongeren binnen jeugdzorg en kent de problematiek van de jongeren vanbinnen en vanbuiten.”Het meisje is al slachtoffer en wordt dan ook nog in de cel gezet.”