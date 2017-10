Welkom in superstad Limburg

Wat als we van alle 44 Limburgse gemeenten een stad zouden maken? Die stad zou dan 850.000 inwoners tellen, evenveel als Amsterdam. Een raar plan? Of nodig om op de noden van de toekomst in te spelen?

Jo Mulkers, medeoprichter van het digitale tijdschrift De Coöperatieve Courant, heeft een idee. Als een kleine Limburgse gemeente als Meeuwen-Guitrode toch al fuseert met met Opglabbeek, en Bilzen en Hoeselt toch al samenslaan, waarom laten we dan niet heel Limburg samensmelten tot een gemeente? Een naam is er al: Loon, naar het graafschap uit de middeleeuwen.

Over deze hypothese wordt volgende week gedebatteerd aan de Universiteit Hasselt. Want het idee is meer dan een denkoefening, volgens Mulkers. Aangezien het bestuursniveau van de provincie volgend jaar uitgehold wordt, moeten de Limburgers nadenken over hoe ze zich voortaan het best kunnen organiseren.