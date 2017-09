Wees op je hoede: opnieuw duiken horrorclowns op in ons land

"Aan alle meisjes: let op. Een tiener met een clownsmasker vindt het plezierig om iedereen in de buurt van het gemeentehuis in Waver te laten schrikken. Het leek alsof hij de handtassen van voorbijgangers wilde stelen en liep kinderen achterna", waarschuwt een zekere Myriam op Facebook. De laatste weken zijn er al verschillende meldingen geweest van clowns die gespot werden op straat. In La Louvière probeerde een man in clownspak voorbijrijdende bestuurders te verblinden met een flits van een camera.



Dat er opnieuw meer clowns mensen de stuipen op het lijf willen jagen, is allicht een gevolg van de lancering van de nieuwe film 'It', een horrorfilm waarin een groepje kinderen oog in oog komt te staan met clown Pennywise, die al eeuwenlang dood en verderf zaait. De film is sinds twee weken te zien in de Belgische filmzalen.



De politie is op de hoogte van het fenomeen en herinnert eraan dat het wettelijk verboden is om verkleed mensen angst aan te jagen. Wie betrapt wordt, kan zelfs gerechtelijk vervolgd worden. Er is tot nu toe nog geen klacht ingediend. Ook vorig jaar al doken horrorclowns op in ons land en andere landen. In Zweden werd toen zelfs een tiener neergestoken.