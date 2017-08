Week lang nachtelijke verkeershinder door werken aan Antwerpse ring

Aan de brug van de Turnhoutsebaan over de Antwerpse ring wordt vanaf maandag 7 augustus 's nachts (van 22 tot 5 uur) de stelling van eerdere herstellingswerken weggehaald. Dat zal de hele week in beslag nemen, tot maandag 14 augustus. Richting Gent zullen er verschillende rijstroken niet toegankelijk zijn. De afrit Borgerhout blijft open, maar tijdens bepaalde fases van de werken kan het volgens het AWV gebeuren dat de afrit pas na de werfzone kan genomen worden.



In de nacht van donderdag op vrijdag (23 tot 5 uur) wordt er ook gewerkt aan de Posthofbrug in Berchem. Op de brug zal een tijdelijke leuning worden geplaatst om later de huidige leuning te kunnen vernieuwen. In beide richtingen zal het verkeer over één rijstrook moeten.