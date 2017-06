Waterpret is (even) strafbaar

De voorbije maanden waren uitzonderlijk droog en daar komen nog eens de tropische temperaturen van de voorbije week bovenop. De toestand wordt stilaan problematisch. Hoog tijd om drastisch in te grijpen, vindt Vlaams minister Joke Schauvliege. Vanaf vandaag geldt voor onbepaalde duur een algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden in heel Vlaanderen. In Wallonië en Brussel is voorlopig nog geen sprake van een sproeiverbod.

"Ondanks de oproep van vorige week vrijdag om zuinig met water om te springen, zien de watermaatschappijen een stijging van het verbruik, met pieken tot 40 procent meer dan op een gemiddelde dag", zegt Schauvliege.