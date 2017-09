Wat maakt de videogameschool in West-Vlaanderen zo goed?

GTA V, de laatste Battlefield of Maffia III. Volgens Rik Leenknegt, opleidingscoördinator en medeoprichter van de Digital Arts and Entertainment-opleiding (DAE), kan er geen game uitkomen of er zitten alumni uit deze opleiding tussen de makers. Dat deze opleiding nu ook de prestigieuze prijs van The Rookies heeft binnengehaald is een mijlpaal. Zeker omdat de Howest grote namen als Gnomon, de gameschool uit Hollywood, achter zich heeft gelaten.

Maar dat dit niet de eerste grote prijs is die de opleiding mee naar huis heeft genomen, wordt de bezoeker al duidelijk gemaakt in de hal van het gebouw, waarin drie Xbox-games uitgestald zijn.