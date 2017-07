Wat bezielde moeder die kind doodde?

De neurochirurge die gisteren haar dochter van 14 om het leven bracht, was depressief. Ze was verwikkeld in een vechtscheiding. Haar dochter die geopereerd was aan een hersentumor zou ook hervallen zijn. Specialisten zeggen dat de vrouw mogelijk daarom haar kind heeft gedood. De vrouw kon gisteren nog niet ondervraagd worden omdat ze te verward was. Vandaag moet ze normaal nog voor de onderzoeksrechter verschijnen.



De stiefvader van het meisje trof het kind gisteren rond 13.00 uur in het appartement van haar moeder in de Vaartstraat. De moeder van het kind was op dat moment niet thuis. De 49-jarige vrouw werd even later klemgereden door de politie.



Gisteren kon de vrouw niet verhoord worden, omdat ze te verward was. Volgens bronnen dichtbij het gezin was de vrouw depressief en was ze verwikkeld in een vechtscheiding. Ook haar dochter kampte met problemen: zij was een tijdje geleden geopereerd aan een hersentumor, maar zou hervallen zijn. Volgens specialisten heeft ze daarom haar dochter vermoord.



De 49-jarige neurochirurge wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.