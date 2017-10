Wat als... VTM en Het Laatste Nieuws onder één dak komen?

Grote liefde was het nooit tussen Roularta (Knack, Trends) en De Persgroep (onder andere De Morgen, Het Laatste Nieuws, Humo en Dag Allemaal). Beide mediagroepen hadden elk 50 procent van de aandelen van Medialaan (onder andere VTM, Q2, Vitaya en Qmusic), in de praktijk was alleen De Persgroep actief betrokken bij het tv- en radiobedrijf. Voor Roularta was Medialaan vooral een bron van inkomsten waar het weinig voor moest doen. Het dividend bedroeg vorig jaar 10 miljoen euro.