Waarom cocaïne de drug is die deze maatschappij verdient

Leven en snuiven in zesde versnelling

Cocaïne is de laatste jaren overal – maar toch vooral in Antwerpen. In 2015 waren er in Vlaanderen 1.118 nieuwe aanmeldingen van mensen die hulp zochten voor hun cocaïneverslaving, bijna twee keer zoveel als in 2011. "We leven in een ratrace. Cocaïne is de ideale drug in deze prestatiemaatschappij."