Vuilniswagen rijdt bejaarde met rollator aan: bestuurder test positief

Een vuilniswagen van SUEZ reed rond 9.10 uur op de Albert I Promenade in Oostende. Ter hoogte van het casino kwam het voertuig in botsing met een 91-jarige vrouw met een rollator. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar de Oostendse heeft wel haar bovenbeen gebroken. Alles wijst in de richting van een dodehoekongeval. Het parket heeft daarom ook geen verkeersdeskundige aangesteld.



Na het ongeval legde de bestuurder van de vuilniskar een positieve drugstest af. S.H. bleek recent amfetamines gebruikt te hebben. Het rijbewijs van de 28-jarige Gistelnaar werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.