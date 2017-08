In het Vlaams-Brabantse Diest is deze middag een vrouw neergeschoten. De politie bevestigt dat de vrouw overleden is. De dader is voortvluchtig.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in het centrum van Diest, het incident vond volgens Het Nieuwsblad plaats in een ACV-dienstencentrum. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De politie is massaal ter plaatse. Later meer.