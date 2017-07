Vrouw (45) sterft op bus De Lijn in Sint-Truiden

De bus van De Lijn was onderweg naar het station van Sint-Truiden toen een vrouw plots onwel werd. De buschauffeur stopte de bus in de Kommanderijstraat en belde de hulpdiensten. Bij aankomst van de ambulance was de vrouw echter al overleden.



Het labo van de federale gerechtelijke politie en een forensisch arts kwamen rond 13 uur ter plaatse voor een zogenaamde 'uitwendige schouwing'. Over de precieze oorzaak van het overlijden is nog geen zekerheid.