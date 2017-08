Na beschuldigingen van financieel wanbeheer en de media-aandacht daarover, heeft de voorzitter van de Gentse Studentenraad zijn ontslag ingediend. Dat maakte Johannes Weytjens vandaag zelf bekend in een open brief. Schamper, het studentenblad van de UGent, had gisteren gemeld dat geld van de Gentse Studentenraad was gebruikt voor onder andere dure kledij en drank.