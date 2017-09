Voor het eerst meer dan 10.000 elektrische voertuigen op Belgische wegen

De elektrische voertuigen hebben dus de wind in de zeilen. In 2012 telde het voertuigenpark er nog maar net 2.500, in 2016 waren het er 7.757 en dit jaar werd de grens van 10.000 doorbroken.



Personenwagens maken het grootste deel uit van de groep elektrische voertuigen. Er zijn er nu 6.552, de helft meer dan een jaar geleden. Voorts zijn er onder andere 1.179 motorrijwielen en 735 vrachtvoertuigen. Elektrische fietsen zitten niet in de cijfers.