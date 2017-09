Volgend jaar al geen gesuikerde frisdranken meer op scholen door Europese maatregel

"Ten laatste eind 2018 gaan we die maatregel in heel Europa invoeren. We verkopen al tien jaar geen gesuikerde frisdrank meer aan basisscholen. Dat willen we nu ook doen voor de middelbare scholen", zegt Stanislas de Gramont, voorzitter van Europese frisdrankensector Unesda. "Van dan af bieden we alleen nog dranken aan met geen of weinig calorieën. We gaan nu alle scholen aanschrijven en inlichten."



Snelheid

Met de maatregel pakt Unesda Vlaanderen in snelheid. Eind ­november vorig jaar lieten de ­onderwijskoepels en de voedingsindustrie trots weten dat ze suikerhoudende dranken zouden weren op school, maar wel pas tegen het schooljaar 2020-2021. Light- en suikervrije frisdrank zouden dan nog mogen, maar het aanbod moet "beperkt" zijn.