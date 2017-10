Voetganger in levensgevaar na aanrijding in Antwerpen

In Antwerpen-Noord is vanavond een 69-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen in de Van Stralenstraat. Dat zegt de lokale politie. Het slachtoffer wilde oversteken in de richting van het Atheneum toen een wagen die vanuit Borgerhout kwam, hem op de middenrijstrook aanreed.

De toestand van de voetganger is nog steeds kritiek. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen en enkele uiteenlopende getuigenverklaringen na te gaan.