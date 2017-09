Vluchtelingen maken flessen wijn soldaat in trailer en gaan tekeer tegen politie

Op zaterdag 29 april trof de scheepvaartpolitie drie mensen aan in een trailer aan de terminal van P&O Ferries. Een minderjarige jongen gooide tijdens zijn vlucht een fles wijn naar de politie, maar werd toch ingerekend. Een 32-jarige Algerijn en een 28-jarige Mexicaan hadden in de trailer enkele flessen Italiaanse wijn soldaat gemaakt. Bij hun arrestatie stelden ze zich in dronken toestand weerspannig op.



De zaak maakte blijkbaar weinig indruk op het trio, want twee dagen later werden ze door politie opnieuw uit een trailer geplukt. Voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge werden ze ondertussen al tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld.



Voor de inbraak en de weerspannigheid eiste het openbaar ministerie tegen Adil H. een effectieve gevangenisstraf van een jaar. De Algerijn liep immers al meerdere veroordelingen op. Said H., die schopte en spuwde naar de politie, riskeert bij verstek acht maanden effectieve celstraf.



Adil H. ontkende op de zitting dat hij van de wijn gedronken had. "Mijn cliënt probeerde gewoon tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken", aldus meester Beatrice Waerenburgh.



De rechter doet uitspraak op 20 oktober.