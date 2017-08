Vluchtelingen in Brussels park klagen over "afpersing" politie: "Brutaal en met de harde hand"

"Het gaat niet om systematische hardhandige ondervragingen, maar het gebeurt wel vaker dat de politiemensen hard tegen de slaapzakken trappen om ze te wekken, en soms slaan ze ook met een matrak op het hoofd of op de rug van de slapende vluchtelingen", zegt Françoise Romnée, vrijwilligster bij 'Solidariteit met de vluchtelingen van het Noordstation', de organisatie die de beschuldigingen ondersteunt. Ook zou er sprake zijn van diefstal van geld en mobiele telefoons ."Eén klacht gaat over de diefstal van 450 euro, en er zijn de laatste weken zeker vier getuigenissen binnengekomen van dergelijke feiten."

Choquerend en onaanvaardbaar

De politie van Brussel-Elsene zegt niet op de hoogte te zijn van dit soort feiten. Ook andere politionele en gerechtelijke instanties zeggen van niets te weten. "Wij hebben geen aangifte van diefstal van vluchtelingen binnengekregen", zegt Louise Weber, woordvoerster van politiezone Brussel-Noord. Ook het parket van Brussel, bij monde van Gilles Dejemeppe, zegt dat het niet op de hoogte is van genoemde feiten.



Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek is ingesteld en dat ook Comité P op de hoogte is gebracht. "Als dit klopt, is het choquerend. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar", zegt Stéphane Deldicque van de Franstalige christelijke vakbond CSC-Politie.



RTBF meldt ook diefstallen van geld en gsm's in de regio Antwerpen. Hier zou een groep van 17 migranten het slachtoffer zijn.