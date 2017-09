Vliegtuig van Ryanair op Zaventem tijdlang ontruimd na bomalarm, Waalse man (51) weer vrijgelaten

De federale politie bevestigt aan onze redactie dat het vliegtuig gecontroleerd werd, maar dat er niets verdachts aan boord gevonden werd. Kort daarna konden de passagiers - die eerder het toestel hadden moeten verlaten - weer opstappen. De woordvoerster van Brussels Airport meldde intussen dat het vliegtuig om 9.30 uur veilig en wel is vertrokken naar zijn bestemming Madrid, twee uur later dan gepland.

"We vermoeden dat de man, die deel uitmaakte van een grotere groep, onder invloed was van alcohol en een stommiteit heeft uitgehaald", zei Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde, eerder deze dag. "We tillen echter zwaar aan de feiten. Het gaat hier om een bedreiging met een aanslag, zij het dat niets erop wijst dat de man dat ook effectief van plan was."



De 51-jarige man uit Wallonië is ondertussen weer vrijgelaten. Ook de rest van de groep mannen werden na het verhoor terug vrijgelaten. "De verklaringen van de getuigen lopen uiteen waardoor er nog geen duidelijkheid is wie wat heeft geroepen", aldus Vercarre.



Momenteel tast het parket van Halle-Vilvoorde nog in het duister over wat er zich zaterdagmorgen precies heeft afgespeeld. "Er zullen bijkomende getuigen verhoord moeten worden om klaarheid te scheppen in wat er precies gebeurd is. Pas dan zullen we kunnen beslissen wie we waarvoor vervolgen", aldus Vercarre.