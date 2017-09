Er heeft zonet een vliegtuig een noodlanding moeten maken in Park Spoor Oost in Borgerhout (Antwerpen). Dat is bevestigd door de lokale politie van Antwerpen.

Het gaat om klein vliegtuigje. Bij de noodlanding vielen geen gewonden. De politie vraagt iedereen om uit de buurt te blijven.



Er zijn nog geen verdere details. Later meer. @LPAntwerpen @Stad_Antwerpen noodlanding vliegtuigje pic.twitter.com/D8xc2w2CY8 — Dirk Brawers(@ BrawersDirk) 15/09/17 02:00