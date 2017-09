Vlamingen zijn 'betere Belgen' dan Walen

In de enquête werden 800 Belgen bevraagd over een waslijst thema's. De voorgeschiedenis van dit soort onderzoeken is bekend: de 'beste' Belgen zijn al jaren de Franstaligen, in Vlaanderen is het vertrouwen in België laag, met een dieptepunt tijdens de communautaire crisissen van 2007 en 2010. Nu zijn de rollen omgekeerd: met 6,3 punten op 10 geven de Vlamingen België vandaag een betere score dan de Franstaligen (6 op 10).